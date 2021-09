Corea del Nord: testato con successo un nuovo missile da crociera a lungo raggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord non ha fatto sfilare alcun missile balistico alla parata militare che si è svolta a Pyongyang il 9 settembre, in occasione del 73esimo anniversario della fondazione del Paese. Lo riferiscono le Forze armate sudcoreane, secondo cui l'evento pare essersi svolto in formato ridotto rispetto allo scorso anno, e non è durato più di un'ora. La parata è stata la prima effettuata dalla Corea del Nord dallo scorso gennaio, quando si è tenuto il primo congresso del Partito del lavoro da quasi cinque anni a questa parte. Secondo le informazioni a disposizione dell'intelligence militare di Seul, circa 10mila militari nordcoreani sono confluiti a Pyongyang per il doppio anniversario della fondazione dello Stato, il 9 settembre, e della fondazione del Partito del lavoro, il 10 ottobre. La parata potrebbe anche rappresentare una risposta simbolica della Corea del Nord alle annuali esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti e Corea del Nord, che si sono svolte il mese scorso e che hanno spinto Pyongyang a paventare una "grave crisi di sicurezza". (segue) (Git)