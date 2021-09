Giappone: il primo gruppo di evacuati afgani è arrivato a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo gruppo di cittadini afgani evacuati fuggiti dal loro Paese a seguito del ritorno al potere dei talebani è arrivato in Giappone. Lo riferisce la stampa giapponese: si tratta di un gruppo di 10 afgani che avevano raggiunto il Pakistan via terra la scorsa settimana: quattro erano dipendenti locali dell'Agenzia internazionale per la cooperazione internazionale, secondo una fonte citata dall'agenzia di stampa "Kyodo". Il mese scorso il governo giapponese ha mobilitato le Forze di autodifesa per evacuare circa 500 cittadini afgani da Kabul; l'attentato all'aeroporto della capitale afgana ha però bloccato le operazioni, e alla fine del mese il Giappone aveva evacuato per via aerea appena 14 afgani, su richiesta degli Stati Uniti. Il Giappone intende proseguire lo sforzo di evacuazione nei prossimi mesi, ed ha affidato il coordinamento dell'operazione alla sua ambasciata a Kabul, che ha temporaneamente trasferito le proprie operazioni presso un ufficio a Doha, nel Qatar. (segue) (Git)