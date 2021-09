Giappone: il primo gruppo di evacuati afgani è arrivato a Tokyo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo che il Giappone prenda parte alla ricostruzione dell'Afghanistan. Intendiamo mantenere buone relazioni", afferma Shaheen, che nell'intervista prova anche a fornire rassicurazioni in merito ai diritti e al ruolo sociale delle donne nel futuro Afghanistan talebano: "Le insegnanti donne sono già tornate a scuola, e le alunne stanno frequentando le scuole come in passato. Possono ricevere una istruzione e lavorare indossando l'hijab". Infine, Shaheen afferma che i talebani sono "impegnati a garantire la libertà dei media e la libertà di stampa". (Git)