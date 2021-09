Usa-Regno Unito: Biden e Johnson si incontreranno entro la fine di settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro britannico Boris Johnson si incontreranno entro la fine di settembre, nel tentativo di reindirizzare sul giusto corso le relazioni bilaterali tra i rispettivi Paesi. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dalla stampa statunitense e britannica. Johnson visiterà gli State Uniti per la prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, in programma dal 21 settembre a New York. Il premier britannico si tratterrà negli Usa per quattro giorni, durante i quali terrà un colloquio bilaterale con l'inquilino della Casa Bianca. L'ultimo incontro tra i due leader risale allo scorso giugno, quando Biden visitò il Regno Unito in occasione dell'ultimo summit del G7. L'incontro in programma questo mese sarà il primo tra Biden e Johnson dopo il travagliato ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan; la questione è già stata oggetto di confronto tra i due leader in occasione di un colloquio telefonico lo scorso 17 agosto. (Nys)