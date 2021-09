Medio Oriente: nuovo raid aereo israeliano su Gaza dopo lancio razzi dall’enclave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno effettuato questa notte un nuovo raid aereo contro obiettivi del gruppo palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, in risposta al lancio - ieri sera - di un razzo dall’enclave verso il territorio israeliano. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, i gruppi palestinesi hanno lanciato un secondo razzo in concomitanza con i bombardamenti delle forze dello Stato ebraico. Entrambi i razzi sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome. Le Idf hanno annunciato di aver colpito quattro complessi utilizzati da Hamas per l’addestramento militare, oltre a una fabbrica di armamenti e un tunnel sotterraneo. Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, gli F16 dell’aeronautica israeliana hanno colpito obiettivi situati presso le località di Beit Lahia, Rafah, Khan Younes e Deir al Balah, lanciando diversi missili e provocando danni materiali. (Res)