Usa: la tempesta tropicale Nicholas diretta verso le coste del Texas

- La tempesta tropicale Nicholas si abbatterà sulle coste del Texas nelle prossime ore accompagnata da forti venti e piogge torrenziali, prima di proseguire verso la Louisiana. La parte meridionale della costa texana è già stata posta in stato di pre-allerta dal Centro nazionale per gli uragani statunitense (Nhc). Nicholas non dovrebbe divenire un uragano, ma gli esperti non escludano che il fenomeno possa intensificarsi in caso di lievi variazioni del tragitto previsto che ne ritardino l'arrivo a terra. Le piogge torrenziali dovrebbero proseguire tra Texas e Louisiana sino alla metà della settimana. (Nys)