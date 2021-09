Imprese: i costruttori di auto giapponesi tagliano la produzione di un milione di unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei tra i maggiori costruttori di auto del Giappone, inclusa Toyota Motor, taglieranno i piani di produzione per l'anno fiscale corrente di oltre un milione di autovetture: un ridimensionamento analogo a quello che ha segnato l'anno fiscale 2020, caratterizzato dalla fase acuta della pandemia di coronavirus. I significativi tagli alla produzione sono causati dal peggioramento del quadro pandemico nel Sud-est asiatico, che si è riflesso in un calo delle forniture di semiconduttori per autoveicoli e che sta causando problemi anche ai costruttori d'auto europei e statunitensi. Toyota, in particolare, ha ridimensionato del 3 per cento le previsioni di output per l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2022, riducendo la produzione prevista di 250mila unità; Honda Motor, invece, prevede di tagliare la produzione prevista per quest'anno di 150mila autovetture. La produzione di Suzuki Motor subirà il danno maggiore, con un calo di 350mila unità rispetto ai piani iniziali dell'azienda per l'anno in corso. La carenza di semiconduttori costringerà Suzuki a sospendere le operazioni in Giappone, Thailandia e Ungheria, mentre in India, dove l'azienda concentra la maggior parte del suo volume d'affari, gli stabilimenti opereranno questo mese al 40 per cento della capacità complessiva. (Git)