Germania: candidato cancelliere SpD Scholz vince confronto televisivo

- Il candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) Olaf Scholz, ministro delle Finanze dal 2018, ha vinto il confronto televisivo che ha tenuto con gli sfidanti, Armin Laschet per l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu), e Annalena Baerbock per i Verdi. Il dibattito è stato trasmesso dalle emittenti radiotelevisive “Ard” e “Zdf” nella serata di ieri, 12 settembre. Secondo un sondaggio dell'istituto demoscopico tedesco Wahlen per “Zdf”, Scholz ha convinto il 32 per cento del campione. Copresidente degli ecologisti con Robert Habeck, Baerbock ha ottenuto il 26 per cento. Laschet, presidente della Cdu e primo ministro del Nordreno-Vestfalia, si è attestato al 20 per cento. Agli intervistati è stato poi chiesto per chi avrebbero votato come cancelliere alle elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre. Prima del confronto, televisivo, Scholz ha ottenuto il 55 per cento delle preferenze, staccando nettamente Laschet e Baerbock, entrambi al 19 per cento. Dopo il dibattito, Scholz ha arretrato al 46 per cento, Laschet ha rimontato al 28 per cento e Baerbcock ha guadagnato un punto.(Geb)