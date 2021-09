Business news: Messico, a giugno investimenti lordi fissi in calo dell'1,8 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno gli investimenti lordi fissi in Messico sono calati dell'1,8 per cento su mese, il passo indietro più corposo dal settembre del 2020. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) segnalando che per componenti - cinque su sei con il segno negativo - il maggior calo è quello registrato dall'edilizia residenziale con il -4,4 per cento, seguito dal trasporto nazionale (-3 per cento) e dall'edilizia non residenziale (-2,8 per cento). Su anno il dato di giugno amare in crescita del 16,9 per cento, riconducibile però alla differenza con la difficoltà che il mercato interno sperimentava a giugno del 2020, nel pieno della prima crisi pandemica. Rispetto a giugno 2019 infatti si registra un calo dell'11,4 per cento. (Mec)