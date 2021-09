Business news: Colombia, via libera del parlamento alla terza manovra di Bilancio di Duque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Colombia ha dato il via libera al terzo progetto di riforma fiscale voluta dal presidente Ivan Duque. I precedenti due disegni di legge erano stati ritirati a seguito delle vibranti proteste scatenate nel Paese contro misure ritenute penalizzanti per le classi meno abbienti. Il testo, 61 articoli per una manovra equivalente a circa 332 milioni di euro, è passato al Senato con 76 voti favorevoli e uno contrario, e alla Camera con 124 "sì" e otto "no". Adesso, come prevede la legislazione colombiana, le due Camere dovranno rendere il testo omogeneo prima di poterlo licenziare definitivamente. La riforma è stata sostenuta con forza dal ministro delle Finanze, José Manuel Restrepo come provvedimento per rispondere alle necessità della popolazione più vulnerabile, la riattivazione dell'economia e il rilancio degli investimenti dopo le pesanti conseguenze legate alla crisi sanitaria. (Mec)