Business news: Messico, presentata legge Bilancio 2022, più spese sociali e nessuna nuova tassa

- Il ministro delle Finanze del Messico, Rogelio Ramirez de la O, ha trasmesso alla Camera dei deputati la legge di Bilancio del 2022. Il pacchetto di spese ed entrate per l'anno a venire, che dovrà essere approvato entro la prima metà di dicembre, è costruito sul principio di "austerità, razionalità ed efficenza della spesa pubblica". Una manovra che come promesso dal presidente Andrés Manuel Lopez Obrador non conterrà nuove tasse né eleverà la pressione fiscale, cercando di recuperare soprattutto tra la grande delusione le risorse utili non solo a sostenere i rinnovati piani di investimento nelle infrastrutture e le spese sociali, ma anche di mantenere il soccorso alla compagnia energetica statale Pemex, in grande sofferenza per il debito e con una previsione di calo nella produzione petrolifera. Si tratta della prima legge di Bilancio firmata da Ramirez de la O, che ha da poco preso il posto di Arturo Herrera, pronto ad assumere la guida della Banca centrale Banxico). (Mec)