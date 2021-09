Business news: Uruguay, accordo commerciale con Cina è porta d'ingresso per il Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un eventuale trattato di libero scambio tra Uruguay e Cina potrebbe essere la porta d'ingresso del gigante asiatico al Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur). Ad affermarlo è stato il capo di Gabinetto del governo dell'Uruguay, Alvaro Delgado, in un punto stampa tenuto mercoledì, a un giorno dall'annuncio del presidente Luis Lacalle Pou sull'avvio di trattative ufficiali tra Montevideo e Pechino per un accordo commerciale bilaterale al di fuori del blocco commerciale che include anche Argentina, Brasile e Paraguay. "L'Uruguay ha stabilito negli anni un vincolo commerciale con la Cina molto importante e progredire su questo fronte rappresenta un atto di responsabilità politica del governo (...) ma l'obiettivo finale e forse più importante è quello creare una porta d'ingresso e integrare all'accordo tutti i paesi del Mercosur, si tratta di un'opportunità non solo per l'Uruguay", ha detto Delgado. Il governo uruguaiano sembra voler ridurre in questo modo la portata di un eventuale strappo con i suoi soci del blocco regionale e soprattutto con l'Argentina, che maggiormente si oppone alla flessibilizzazione della norma che impedisce ai membri del Mercosur di siglare accordi commerciali bilaterali. (Abu)