Business news: Brasile non rinnoverà accordi su trasporto marittimo con Argentina e Uruguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile non rinnoverà gli accordi bilaterali sul trasporto marittimo siglati con le autorità di Argentina e Uruguay. Lo ha reso noto la segreteria generale della presidenza della Repubblica, informando che il presidente, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto esecutivo (medida provvisoria) che ufficializza la decisione. "Il provvedimento è una delle tappe del processo di adesione del Brasile all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che è una delle priorità della politica estera brasiliana, oltre a favorire la concorrenza e la competitività nella fornitura di servizi nel settore", si legge in una nota diffusa alla stampa. (Brb)