Business news: Banca centrale Colombia prepara aumento graduale del Tasso di sconto

- Il governatore della Banca centrale della Colombia (Banrep), Leonardo Villar, ha preannunciato un prossimo aumento del Tasso ufficiale di sconto (Tus) a causa della tendenza crescente dell'inflazione e della rapida ripresa dell'economia post-pandemia."Vediamo la necessità di iniziare a ridurre l'entità dello stimolo monetario", ha detto Villar in una presentazione giovedì, in riferimento alla discussione del consiglio di amministrazione della banca durante la sua ultima riunione politica a luglio. "Ciò non significa eliminare completamente lo stimolo", ha precisato ad ogni modo il governatore, che prevede un aumento "graduale" del Tus. A luglio, la Banca centrale ha mantenuto il tasso al minimo storico dell'1,75 per cento, considerando che l'aumento dei prezzi al consumo era temporaneo. Tuttavia, l'inflazione ad agosto ha accelerato al 4,4 per cento, posizionandosi al di sopra del limite superiore della fascia obiettivo, e Villar ha riconosciuto che "le aspettative di inflazione sono aumentate". La banca prevede che l'economia cresca del 7,5 per cento quest'anno dopo una contrazione record nel 2020. (Mec)