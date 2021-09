Business news: Brasile, a luglio vendite al dettaglio +1,2 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari delle vendite al dettaglio in Brasile è cresciuto dell'1,2 per cento su base mese a luglio 2021 rispetto a giugno, registrando un aumento del 5,7 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando alcune misure di distanziamento sociale per contenere la diffusione del coronavirus erano ancora in vigore per le attività commerciali. Lo riferisce l'Istituto nazionale statistica (Ibge), evidenziando che nei primi sette mesi dell'anno la crescita del settore è stata del 6,6 per cento, mentre negli ultimi 12 mesi la crescita è stata pari al 5,9 per cento. (Brb)