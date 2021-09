Roma 2021: Raggi, Michetti scappa ancora, stavolta da Giorgia Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Michetti scappa ancora, stavolta da Giorgia Meloni. Che gli facessero paura i confronti lo sapevamo, ma ora dà buca anche a chi cerca di sostenerlo. Sui suoi manifesti leggevamo 'Michetti chi?'. A venti giorni dal voto tanti romani ancora se lo stanno chiedendo". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca uscente di Roma del M5s commentando la notizia dell'assenza di Enrico Michetti a Ostia con Giorgia Meloni per "altri impegni elettorali sopraggiunti". "A Roma serve serietà, non una persona che, chiaramente, si sta prendendo gioco di tutti quei cittadini che tra tre settimane dovranno decidere chi vogliono alla guida di questa città", conclude Raggi. (Rer)