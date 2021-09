Milano: Sala, bisogna aiutare mondo della cultura, questo autunno decisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il momento di aiutare il mondo della cultura e degli spettacoli, i più penalizzati dalla pandemia, questo autunno sarà decisivo. Lo ha detto il sindaco di milano, Giuseppe Sala, a margine del “Concerto per Milano” in corso in piazza del Duomo. “Se i dati pandemici continuano così – ha spiegato - bisogna fare uno sforzo per riaprire vari settori, io ho fatto un appello per i live club, musica per giovani che, in teoria potrebbero farlo, ma con un limite di capienza tale per cui non riescono a proporre artisiti che possono interessare”. “Gli operatori del mondo della cultura - ha proseguito - sono i più penalizzati ,certamente per gli spettatori c'è il disagio di non poter partecipare e per i protagonisti di non vedere davanti molta gente”, ha convenuto il sindaco sul tema del minor numero di spettatori che quest'anno, a causa delle limitazioni dovute alla pandemia, hanno potuto accedere alla piazza, però, in un modo o nell'altro, bisogna ripartire e questo mondo è stato molto molto penalizzato”. “Questo autunno - ha chiosato Sala - sarà decisivo, vediamo i dati pandemici, però credo che, se oggi si può andare in un ristorante e si possono fare una serie di cose, bisogna aiutare il mondo della cultura”. (Rem)