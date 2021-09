Business news: ministero Agricoltura Brasile, da casi 'mucca pazza' no rischio a produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Agricoltura del Brasile ha reso noto che l'Organizzazione mondiale per la salute animale (Oie) ha classificato i due casi di encefalopatia spongiforme bovina (Bse), nota come morbo della mucca pazza, rilevati in due macelli brasiliani, come isolati e indipendenti. Secondo il ministero, dopo aver analizzato dati inviati all'ufficio dell'Oie in Canada, l'organizzazione avrebbe affermato che i casi non rappresentano un rischio per la filiera produttiva bovina e quindi "il Brasile mantiene la sua classificazione come Paese a rischio insignificante per la malattia". (Brb)