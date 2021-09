Business news: Brasile, esportazione carne bovina record nel mese di agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo tre mesi consecutivi di calo, il volume delle esportazioni di carne bovina dal Brasile è tornato a crescere ad agosto 2021, raggiungendo le 211.800 tonnellate. Lo riferisce l'Associazione brasiliana dei produttori (Abrafrigo), sottolineando che per la prima volta che il paese ha superato la barriera delle 200mila tonnellate di carne esportate in un solo mese. La fatturazione nel mese ha raggiunto quota 1,1 miliardi di dollari in crescita del 56 per cento rispetto al mese precedente. Tuttavia, nei primi 8 mesi dell'anno le esportazioni sono diminuite dell'1 per cento rispetto al 2020, nonostante un aumento del fatturato del 15 per cento, grazie all'aumento dei prezzi. Per Abrafrigo il Brasile ha beneficiato della diminuzione dell'offerta nel mercato internazionale con la riduzione delle esportazioni argentine, dovuta alla politica di contrasto all'inflazione locale, e dell'Australia, dove la mandria non si è ancora ripresa dalle successive perdite dovute a siccità e alluvioni. (Brb)