Business news: dal 2022 tornano limiti a operazioni orarie per Aeroporto di Città del Messico

- Dal 2022 l'Aeroporto internazionale di Città del Messico (Aicm) non permetterà che si superi il tetto di 61 operazioni orarie, per evitare casi di sovraffollamento denunciati in passato e invitare le compagine aeree a considerare il "Felipe Ageles" (Aifa), lo scalo militare di Santa Lucia in via di trasformazione in nuovo aeroporto internazionale, come valida alternativa per il loro sviluppo. "Limiteremo un poco il numero di operazioni che aveva l'Aicm nel 2019", ha detto il sottosegretario ai Trasporti, Carlos Moran Miguel, segnalando che il traffico sullo scalo principale è in ripresa e presto si troverà ai livelli di due anni fa. "Ci piacerebbe che le compagnie aeree comprendessero i vantaggi rappresentanti dal Santa Lucia", ha aggiunto il funzionario citato dal quotidiano "El Economista". (Mec)