Business news: Brasile, a luglio produzione industriale su mese cala in 7 distretti su 15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Brasile nel corso del mese di luglio è diminuita in 7 dei 15 distretti industriali monitorati dall'Istituto nazionale statistica (Ibge), rispetto a giugno. Secondo i dati del sondaggio industriale i principali cali si sono registrati nei distretti degli stati di Amazzonia (-14,4 per cento), e San Paolo (-2,9 per cento), la cui influenza sull'indice generale è tuttavia molto più ampia concentrando la maggior parte della produzione industriale nazionale. Calo registrato anche nei distretti di Minas Gerais (-2,6 per cento), Parà (-2,0 per cento), Rio Grande do Sul (-1,7 per cento), Santa Catarina (-1,5 per cento) e Rio de Janeiro (-1,4 per cento). La produzione industriale è invece aumentata nei distretti degli stati di Bahia (6,7 per cento), Espirito Santo (3,7 per cento), regione Nordest (3,4 per cento), Paranà (3,3 per cento), Pernambuco (2,5 per cento), Cearà (1,5 per cento), Mato Grosso (1,1 per cento) e Goias (0,8 per cento). (Brb)