Business news: Perù, Banca centrale aumenta tasso di sconto all'1 per cento

- La Banca centrale del Perù (Banco central de reserva, Bcrp) ha alzato giovedì il tasso di sconto di 50 punti base portandolo all'1 per cento. Una decisione, fa presente l'autorità monetaria che "non implica necessariamente un ciclo di rialzi successivi". La Banca conferma infatti che la "politica monetaria continua ad essere espansiva, con un tasso di interesse storicamente basso". Il rialzo, si legge nella nota, riflette l'andamento dell'inflazione, risultata in crescita del 3,81 per cento a luglio e del 4,95 per cento ad agosto. Numeri che superano "temporaneamente" il livello obiettivo: la stima è che entro i prossimi dodici mesi si possa tonare al tetto superiore del 3 per cento. (Brb)