Iran-Iraq: premier Al Kadhimi incontra presidente parlamento Qalibaf, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhiim, ha incontrato il presidente del Majlis, il parlamento iraniano, Muhammad Baqir Qalibaf, nell’ambito della sua visita ufficiale a Teheran. Lo rende noto l’agenzia di stampa iraniana “Ina”, secondo la quale l’incontro è avvenuto nella sede del Majlis. Durante il colloquio, le due parti hanno discusso delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e dei mezzi per sviluppare una cooperazione in vari ambiti. Al Kadhimi ha sottolineato lo sforzo compiuto dall'Iraq per consolidare le relazioni di partenariato con l'Iran, nonché il rafforzamento della cooperazione economica, in grado di favorire la stabilità della regione e la comunicazione tra i due popoli.(Res)