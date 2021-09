Roma 2021: Carpano (CC) apre campagna elettorale a Colle Oppio, Calenda "orgoglioso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta oggi, a Colle Oppio, davanti a una piazza gremita di giovani, la campagna elettorale di Francesco Carpano, candidato in assemblea capitolina con la lista civica “Calenda sindaco”. Con lui la candidata Rosaria Marino e il candidato presidente del I municipio Giuseppe Lobefaro. E’ intervenuto per sostenerlo, in video collegamento, anche il candidato sindaco di Azione Carlo Calenda. Carpano è il responsabile del programma elettorale di Calenda: “sono orgoglioso che un ragazzo giovane come lui sia sceso in campo con noi, un ragazzo che studia, fissato con i rifiuti”, ha detto il candidato sindaco di Azione. Ha scritto il programma “insieme a tanti romani convinti che la nostra città meriti di meglio dei partiti che l’hanno governata finora”, si legge sul suo profilo di presentazione. Romano, ha 28 anni, ha lavorato nell’ufficio del Presidente del Consiglio come analista e poi in Cassa Depositi e Prestiti. “Non esistono città ingovernabili, ma sappiamo che questa è l’idea diffusa tra molti romani che, delusi, credono che ormai ci si debba arrendere. Non è così: Roma si può governare”, continua il programma. “Abbiamo diviso il programma in due dimensioni: le soluzioni ai problemi che riguardano tutta la città e le risposte alle criticità di ogni quartiere. È arrivato il momento di prendersi cura di Roma, sul serio”. (Rer)