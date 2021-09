Business news: Messico lavora a centro intermodale tra aeroporto Cancun e Treno Maya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico sta studiando la possibilità di realizzare un centro intermodale tra l'aeroporto internazionale di Cancun, il sistema di trasporti locali e il "Treno Maya" in via di costruzione. Il Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) agenzia che coordina i lavori del "Maya", ha inoltrato al ministero delle Finanze una richiesta per acquisire i terreni utili a realizzare il complesso. Si tratterà, ha spiegato il direttore di Fonatur, Rogelio Jimenez Pons, di rilevare da un privato 189 ettari di terreno situati alle spalle dell'aeroporto: una zona destinata ad ospitare una stazione di treno, il terminal aereo e il trasporto locale fino al centro di Cancun. L'opera funge inoltre da volano per una serie di servizi turistici e logistici il cui sviluppo viene offerto a possibili investitori. (Mec)