Business news: El Salvador, bitcoin diventa moneta corso legale

- Il presidente del Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato l'acquisto da parte dello Stato di 200 unità di bitcoins, la valuta che da martedì 7 diventa di corso legale assieme al dollaro. "Domani, per la prima volta nella storia, tutti gli occhi del mondo saranno puntati su El Salvador", ha scritto Bukele in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. La decisione, mai sperimentata prima da un Paese, si produce nel pieno di un acceso dibattito sulle difficoltà di applicazione. "Come ogni novità, il processo del bitcoin in El Salvador avrà una curva di apprendimento. Tutte le strade che portano al futuro sono così e non si arriverà né in un giorno né in un mese. Ma dobbiamo rompere i paradigmi del passato. El Salvador ha diritti di procedere verso il primo mondo", ha aggiunto. Il presidente non ha fornito cifre sull'esborso, ma il quotidiano "El Mundo", valutando il cambio di un bitcoin per 51.767 dollari, riferisce che l'investimento iniziale è stato pari a 10,3 milioni di dollari. (Mec)