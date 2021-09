Business news: Messico, a giugno consumi privati in calo dello 0,8 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno il consumo privato in Messico è calato dello 0,8 per cento su mese, chiudendo una striscia di tre mesi consecutivi in crescita. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (inneggi) segnalando un incremento annuo del 19,1 per cento, riconducibile però alla differenza con la difficoltà che il mercato interno sperimentava a giugno del 2020, nel pieno della prima crisi pandemica. Su base mensile si tratta del calo più sensibile dopo il -2,03 per cento registrato non a caso a maggio dello scorso anno. Rispetto a maggio 2021, il calo nel consumo dei beni e servizi nazionali è stato dello 0,5 per cento (+16,1 per cento su anno), e dello 0,9 per cento per quelli di origine estera (+48,9 per cento su anno). L'indicatore misure "il comportamento della spesa realizzata dalle famiglie residenti nel Paese in beni e servizi di consumo, tanto nazionali quanto di importazione, esclusi gli acquisti di case o altri oggetti di valore". (Mec)