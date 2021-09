© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri interverrà alla conferenza stampa “Roma rinasce, tutta. I programmi dei 15 Municipi per una città più verde, più semplice e più vicina”. Presenti i 15 candidati presidenti ai municipi. Diretta social sui canali Facebook di Roberto Gualtieri. Roma, comitato Gualtieri sindaco, via di Portonaccio 23 D (ore 15:00)- Il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti parteciperà all’Assemblea con il Direttivo di Confesercenti. Roma, hotel Building, via Montebello 126 (ore 13:30)- Il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti parteciperà all’evento “Il manifesto dei conservatori per Roma” organizzato dall’associazione Guido Carli. Roma, Palazzo Ferrajoli, in Piazza Colonna. (ore 17:00) (segue) (Rer)