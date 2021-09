Business news: Cile, Edp si aggiudica compravendita energia parco eolico da 120 MW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energie di Portogallo (Edp) Renewables si è aggiudicata in Cile un accordo di fornitura di energia elettrica a lungo termine (Ppa), per un periodo di 15 anni, nell'asta delle rinnovabili per vendere l'energia verde prodotta dal progetto eolico San Andrés a La Araucanía da 120 MW. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "El Periodico de la energia", la messa in funzione del progetto eviterà le emissioni annuali stimate di più di 90 mila tonnellate di CO2 ed il progetto sarà operativo nel 2025. "L'aggiudicazione che abbiamo ottenuto nell'asta delle rinnovabili cilene riflette il nostro impegno in questo mercato, così come nel resto dei mercati latinoamericani in cui siamo presenti", ha detto Miguel Stilwell, amministratore delegato di Edp. (Spm)