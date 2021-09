Business news: Banca centrale Cuba emetterà nuove banconote contro falsificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale di Cuba (Bcc) ha comunicato che saranno emesse una serie di nuove banconote più sicure contro la falsificazione. Lo scorso luglio, la Bcc ha avvertito i cubani che erano state messe in circolazione banconote false da 1.000 Cup. Secondo quanto dichiarato, la tradizionale filigrana con l'immagine di Celia Sánchez, distintivo di sicurezza, sarà sostituita da un altro ritratto della martire. Questo cambiamento includerà i tagli da 200, 500 e 1.000 pesos cubani, la cui immagine con filigrana sarà quella di Frank País (per la banconota da 200), Ignacio Agramonte (500) e Julio Antonio Mella (1.000). La Bcc chiarisce che le nuove banconote entreranno in circolazione gradualmente, quindi la popolazione avrà bisogno di tempo per vedere i cambiamenti nelle caratteristiche di sicurezza. Tuttavia, l'istituto bancario avverte che continueranno ad essere valide sia la vecchia emissione di banconote sia quella nuova con data di stampa 2021. (Mec)