Business news: presidente Cile Pinera, rinnovo accordo commerciale con Ue è vicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di associazione commerciale tra l'Unione Europea (Ue) e il Cile sta per essere rinnovato. Ad affermarlo è stato il presidente del Cile, Sebastian Pinera, al termine di un incontro tenuto a Parigi con il suo omologo francese, Emmanuel Macron. "Abbiamo avuto un ottimo incontro di lavoro con il presidente Macron, abbiamo discusso di questioni che interessano sia la Francia che il Cile e abbiamo parlato di come accelerare questo nuovo accordo di collaborazione tra Francia, Ue e Cile, che sta per essere raggiunto", ha detto Pinera in un punto stampa congiunto con Macron all'Eliseo. Il blocco europeo e il Paese sudamericano hanno iniziato a negoziare nel novembre 2017 la modernizzazione del trattato in vigore dal 2003 per includere aspetti come gli investimenti e la proprietà intellettuale. Il presidente francese, che a gennaio assumerà la presidenza pro tempore dell'Ue, ha espresso da parte sua il sostegno a una "conclusione positiva" dei negoziati ribadendo le esigenze del Paese transalpino riguardo a protezione degli investimenti e rispetto effettivo dell'accordo di Parigi. (Abu)