© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presidio dell’associazione Libera di Abortire davanti al tribunale di Roma in occasione della prima udienza del processo sul cimitero dei feti al cimitero Flaminio di Roma. Roma, in via Damiata, 2 (ore 11:30)- “Focus Roma Capitale sostenibile: Quali azioni per ridurre le diseguaglianze e affrontare le criticità dei servizi pubblici, della scarsa fruibilità degli spazi verdi, la questione dei rifiuti e l’incentivazione delle energie rinnovabili?”. Evento promosso da Ucid Roma. Invitati i candidati a sindaco di Roma Capitale Virginia Raggi, Paolo Berdini, Andrea Bernaudo, Carlo Calenda, Roberto Gualtieri, Enrico Michetti. Roma, Università Lumsa - Sala Giubileo, via di Porta Castello, 44 (ore 17:00) (segue) (Rer)