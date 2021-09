Business news: Brasile, esportazione carne suina cala ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume delle esportazioni di carne suina dal Brasile è diminuito del 7,5 per cento ad agosto 2021 rispetto allo stesso mese dello scorso anno raggiungendo le 91.000 tonnellate rispetto alle 98.500 di agosto 2020. Lo riferisce l'Associazione brasiliana dei produttori di proteine animali (Abpa). In termini di fatturato i ricavi sono stati invece stabili con una lievissima riduzione dai 209,2 milioni di dollari di agosto 2020 a 209,1 milioni di dollari di agosto 2021. Complessivamente, nei primi otto mesi dell'anno il volume di carne suina esportata dal Brasile è aumentato dell'11,53 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In totale nel periodo sono state esportate 756.500 mila tonnellate di carne. (Brb)