Afghanistan: Letta, orgoglioso di campagna Pd per popolo afghano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico Enrico Letta di è detto orgoglioso per la campagna del Partito democratico per il popolo afghano. "Sei mesi dopo la nomina a segretario del Partito democratico sono orgoglioso di aver preso il testimone da un grande leader come Nicola Zingaretti", ha aggiunto Letta, intervenendo alla Festa nazionale dell’Unità di Bologna. "Sono orgoglioso di essere leader di questa comunità, unica che organizza dibattiti e confronti in tutta Italia", ha affermato Letta.(Rin)