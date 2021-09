Partiti: Letta, entriamo in fase di bipolarismo estremo, non si può stare in mezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo entrando in una fase nuova caratterizzata da bipolarismo estremo: non c'è posizione intermedia che possa fare qualcosa di utile. Lo ha detto il segretario del Partito democratico Enrico Letta, intervenendo alla Festa nazionale dell’Unità di Bologna. "Dall'altra parte non c'è più il centrodestra di Berlusconi: c'è Lega e Fratelli d'Italia che ha come partner europei la destra estrema", ha aggiunto Letta, secondo cui la necessità è di costruire un'alternativa a quella destra. (Rin)