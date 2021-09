© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Errore confondere stage con apprendistato: con stage non si entra nel mondo del lavoro. Lo ha detto il segretario del Partito democratico Enrico Letta, intervenendo alla Festa nazionale dell’Unità di Bologna. "Abbiamo creato una platea di ragazzi che di stage in stage non sono riusciti a entrare nel mondo del lavoro", ha aggiunto Letta. (Rin)