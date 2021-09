Grecia: Mitsotakis, possibile cooperare con la Turchia sulla crisi dei rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia e Turchia possono cooperare su questioni relative alla crisi dei rifugiati. Lo ha affermato oggi il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis domenica, parlando dalla Fiera Internazionale di Salonicco. Il capo del governo ha sottolineato come la Grecia può proteggere la propria sovranità, aggiungendo che è positivo che il 2021 non abbia visto un livello di tensioni create dalla Turchia come nell’anno precedente. "Possiamo cooperare molto di più sulle questioni che riguardano la crisi dei rifugiati. È qui che si sono concentrati i miei colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan", ha detto il premier, ripreso dal periodico "To Vima". Mitsotakis crede che Atene debba continuare a parlare con Ankara, indipendentemente dal fatto che le parti abbiano opinioni molto diverse sul diritto internazionale e sulla sua applicazione. (segue) (Gra)