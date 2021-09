Grecia: Mitsotakis, possibile cooperare con la Turchia sulla crisi dei rifugiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nostra politica nei confronti della Turchia non sta cambiando. Il nostro diritto all'autodifesa è inalienabile e non negoziabile per la nostra patria", ha detto Mitsotakis. In merito alla prospettiva di una nuova ondata di cittadini afgani diretti verso l'Europa, attraverso la Grecia, il premier ha affermato che il Paese può proteggere i suoi confini, mentre il problema risiede nel traffico organizzato di migranti "che approfitta di persone disperate". (Gra)