- Sostenibilità ambientale e sociale per realizzare subito il Next Generation Eu. Lo scrive il sottosegretario agli Affari europei Vincenzo Amendola, ringraziando il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, per "le parole forti e decise" sulla vocazione europeista della formazione. "Avanti così, per affrontare le sfide che abbiamo davanti e vincere le amministrative", ha aggiunto Amendola. (Res)