Roma 2021: case a bisognosi, lavoro, rivoluzione trasporti. Ecco il programma di Virginia Raggi (2)

- Tra gli obiettivi a breve termine, invece, nel programma di Virginia Raggi ci sta una rivoluzione che riguarda i trasporti. Non solo nuovi tram e nuovi bus ma il futuro è nei trasporti informatizzati: una “E-Rome” con un’App già in sperimentazione - sarà utilizzabile dal giugno 2022 - per gestire gli spostamenti in città e che aiuti a scegliere in tempo reale quale mezzo sia meglio prendere. Infine “Certificati con un click”: si punta a potenziare un’iniziativa già attiva dall’anno scorso, ovvero la possibilità di poter avere i certificati, come quelli dell’Anagrafe, direttamente nelle edicole e nei mercati sotto casa. (Rer)