Business news: Perù, Castillo annuncia pacchetto investimenti pubblici da 200 milioni di euro

- Il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha annunciato che si prepara un pacchetto di investimenti pubblici per riattivare l’economia da 1 miliardo di sol (circa 205 milioni di euro). “Questa settimana verrà avviato un pacchetto di investimenti pubblici per riattivare progetti in fase di esecuzione del valore di fino a 1 miliardo di sol, di cui 400 milioni di sol (circa 82 milioni di euro) dovrebbero essere stanziati entro dicembre di quest’anno”, ha annunciato Castillo. Per incentivare gli investimenti, ha detto, si darà impulso all'accelerazione di 52 progetti di investimento, del valore di 114 miliardi di sol (circa 23 miliardi di euro), oltre ad altri progetti principalmente nel campo della sanità e dell’istruzione. (Brb)