- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla conferenza stampa sul Teatro Valle: svelamento targa intitolazione a Franca Valeri e presentazione progetto di riqualificazione. Intervengono: Lorenza Fruci, Assessora alla Crescita culturale di Roma; Pino Strabioli, autore e conduttore tv; Stefania Bonfadelli, figlia di Franca Valeri; Urbano Barberini, attore; Federico Gigli, Architetto della Sovrintendenza capitolina; Nicola Berlucchi, Ingegnere; Giovanni Carbonara, Architetto; Alessandro Bozzetti, Ingegnere. Roma, Teatro Valle, via del Teatro Valle (ore 10:00)- L'assessore allo Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Veronica Tasciotti e il Presidente della X Commissione Angelo Diario premiano Fabio Barone, entrato nel Guinness World Record con la Ferrari F8 Tributo per aver raggiunto Capo Nord in 45 ore. Roma, Campidoglio, Sala Laudato si’ (ore 16:00) (segue) (Rer)