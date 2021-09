© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo il dovere di garantire la scuola in presenza tutto l'anno. Lo ha detto il segretario del Partito democratico Enrico Letta, intervenendo alla Festa nazionale dell’Unità di Bologna. "Questo augurio che ci facciamo è legato ai giovani", ha aggiunto Letta, che ha poi ribadito il paradosso di una società in cui i giovani non sono al centro.(Rin)