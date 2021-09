Scuola: Sala, domani prova della verità su green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani sarà la prova della verità a proposito di chi ha il green pass e chi no". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando coni giornalisti del primo giorno di scuola, al suo arrivo alla festa di Sinistra italiana in corso al Gallaratese. "In una scuola ci andrò nei prossimi giorni - ha spiegato il sindaco -, domani l'importante è stare in ufficio a verificare che tutto funzioni, serve anche grande attenzione, quindi starò in ufficio con il telefono e il pc accesi".(Rem)