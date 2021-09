Russia: aereo effettua atterraggio di emergenza nella regione di Irkutsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo passeggeri L-410 con 16 persone a borde ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza nella regione russa di Irkutsk. Lo ha reso noto il Servizio per le emergenze della Federazione Russa. Il velivolo è atterrato nella taiga, secondo le autorità russe, che hanno inviato un elicottero Mi-8 per le ricerche. L'aereo avrebbe preso fuoco, ma risulterebbero esserci dei sopravvissuti, come riferisce l'agenzia di stampa "Sputnik", dal momento che almeno uno dei passeggeri ha chiamato i propri parenti. (Rum)