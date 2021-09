Arabia Saudita-Austria: ministro Esteri, collaboreremo con Vienna contro terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita lavorerà a stretto contatto con l’Austria e la comunità internazionale per combattere il terrorismo e l’estremismo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan al Saud, durante una conferenza stampa a Riad in seguito all’incontro con l’omologo austriaco, Alexander Schallenberg, attualmente in visita in Arabia Saudita. Il ministro austriaco ha accolto con favore gli sforzi compiuti da Riad nel conflitto in Yemen e ha elogiato il processo di riforme attualmente in atto nel Regno, sia sociali che economiche. “L’Arabia Saudita può contare sull’Austria come partner in questo periodo di transizione e cambiamento”, ha dichiarato Schallenberg.(Res)