Roma 2021: case a bisognosi, lavoro, rivoluzione trasporti. Ecco il programma di Virginia Raggi

- Diecimila nuove case per chi ne ha bisogno. Senza cemento né consumo di suolo, un risultato da raggiungere anche con il Pnrr. Priorità lavoro: occorre rilanciare in città l’economia nel post Covid. E la bonifica del Tevere per restituire il fiume navigabile ai romani al pari di altre capitali come Londra o Parigi. Questi alcuni dei punti del programma elettorale di Virginia Raggi. Tra gli obiettivi a lungo termine quello di "Roma Città Parco", ovvero la realizzazione di nuove aree verdi e aree sport in ogni quartiere. Per offrire spazi alle famiglie e un’alternativa ai giovani, oppure "Servizi a Km0" come l’apertura di uno sportello nei mercati rionali per aiutare famiglie e anziani a trovare una baby sitter, un aiuto spesa, una colf, un idraulico o una sarta. (segue) (Rer)