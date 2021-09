© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, visita due scuole in occasione della ripresa delle lezioni. La prima è l'Istituto Primo Levi in via Pistoia, 30 (ore 10:15), La seconda è la Fondazione Clerici in via Montecuccoli (ore 11:15)L'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa all'inaugurazione della variante di Pontoglio (Bs), opera cofinanziata da Regione Lombardia.Via Leopardi incrocio per via Maglio, Pontoglio (Bs) (ore 11)I quattro assessori regionali all'ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, al territorio e protezione civile, Pietro Foroni, all'autonomia e cultura, Stefano Bruno Galli e all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi, partecipano alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative previste dalla “Settimana nazionale della Bonifica e Irrigazione” e delle azioni di collaborazione tra Anbi (Associazione nazionale bonifiche irrigazioni e miglioramenti fondiari) e gli assessorati di Regione Lombardia.Palazzo Lombardia, Sala Biagi, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 11:30)VARIEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione dei candidati al Comune e ai Municipi della lista Europa Verde.Ponte sulla Darsena, lato viale Gorizia (ore 12)Il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, incontra il presidente dell’associazione commercianti e artigiani di Niguarda.Piazzetta di via Luigi Ornato (ore 12)“Discorsi del coraggio”evento di Direzione Nord, g promosso da Centro Studi Grande Milano e l’Associazione Amici delle Stelline e organizzata da Inrete Srl. Tra i partecipanti: il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini (in presenza), il Ministro dell’Università e della Ricerca Cristina Messa (in presenza), Gabriele Albertini, ex Sindaco di Milano, Regina De Albertis, Presidente di Assimpredil Ance; Simone Dragone, Presidente Mm; Arrigo Giana, Presidente di Agens e Direttore Generale di Atm; Andrea Gibelli, Presidente del Gruppo FNM; Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato A2a; Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera. Alle 17:30 lo svelamento della targa in memoria di Carlo Tognoli.Palazzo delle stelline, corso Magenta, 61 (ore 14)Presentazione del progetto del nuovo centro Tog – Together to go Onlus, polo di riferimento per le disabilità infantili. Partecipano il presidente della Fondazione Tog Carlo De Benedetti, il segretario generale Antonia Madella, il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.Viale Jenner 44 (ore 15:30)Il candidato sindaco di centrodestra a Milano incontra il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, Agis e lavoratori dello spettacolo.Piazza Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi (ore 15:30)L’Università Cattolica e la Consulta Scientifica del Cortile dei Gentili, in collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, promuovono il dibattito “Post-umano, sovrumano o semplicemente umano?” aperto alla città per riflettere su tecnologia e Intelligenza artificiale. Interverrà il ministro Cingolani.Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Sala Colonne, via San Vittore 21 (ore 17)Il candidato sindaco di centrodestra a Milano Luca Bernardo incontra i candidati Chiara Valcepina e Francesco Rocca. Sono presenti anche i deputati di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza e Paola Frassinetti.Bar Bianco, corso Sempione (ore 18:30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla cerimonia di premiazione del Premiolino 2020 e 2021.Giardino della Triennale, viale Alemagna 6 (ore 21:30)MONZAPer il primo giorno di scuola torna l'iniziativa promossa dall'AC Monza in collaborazione con il Comune per oltre mille alunni della città iscritti al primo anno della scuola primaria. In alcune scuole gli astucci biancorossi vengono consegnati direttamente dal sindaco Dario Allevi e dall'Amministratore Delegato del club Adriano Galliani, accompagnato dal mister Giovanni Stroppa.Scuola Primaria Puecher, via Carlo Goldoni 28 (ore 9:30) e Scuola Primaria Buonarroti, via Piero della Francesca 1 (ore 11)Conferenza stampa Post Gran Premio del Comune di Monza. Tra gli altri, partecipano il sindaco di Monza Dario Allevi, il prefetto Patrizia Palmisani, il questore Michele Sinigaglia. Intervengono inoltre il presidente di Aci Milano Geronimo La Russa e il presidente di Sias, Giuseppe Redaelli.Orangerie della Villa Reale, viale Brianza 1 (ore 14:30)(Rem)