Scozia: congresso Snp chiede nuovo referendum di indipendenza dopo fine crisi sanitaria

- Il congresso del Partito nazionale scozzese (Snp) ha chiesto un nuovo referendum per l’indipendenza dal Regno Unito, non appena i dati sanitari dimostreranno la possibilità di tenere una campagna elettorale sicura. Come riferisce il quotidiano “Financial Times”, il congresso autunnale dell’Snp ha sostenuto i programmi della leader Nicola Sturgeon, prima ministra della Scozia, secondo cui un referendum potrà tenersi solo dopo che la crisi del coronavirus sarà passata. Nella risoluzione del partito si legge che la decisione sulla data del referendum “dovrà essere determinata da criteri basati sui dati circa una chiara fine della crisi sanitaria, che permetterà una campagna referendaria piena, normale e energica”. Il “Ft” riferisce che diversi esponenti dell’Snp sarebbero in contrasto con Sturgeon per i tempi del referendum, accusando la leader del partito di essere troppo cauta in materia. Intervistata oggi da “Sky News”, Sturgeon ha affermato che la questione della sicurezza sanitaria per condurre la campagna referendaria non riguarda solo la situazione ai seggi, “ma l’assicurarsi che la nazione possa prendere una decisione importante sul proprio futuro in maniera pienamente consapevole”, auspicando che il referendum possa tenersi prima del 2023. (Rel)