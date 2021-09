© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Lazio si parte con la terza dose. Dalla prossima settimana inizieremo con i trapiantati, che saranno reclutati con chiamata attiva. I vaccini sono l'unica arma che abbiamo per uscire dalla pandemia e recuperare la nostra normalità. La Regione Lazio conferma il suo impegno in prima linea per la lotta al covid". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. (Com)